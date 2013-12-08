РЫЦАРИ РЕВОЛЮЦИИ

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НОВОСТИ И КОММЕНТАРИИ

Да здравствует 99-я годовщина

Великой Октябрьской социалистической революции!









Оценка ВКПБ итогов выборов в Госдуму РФ 18 сентября 2016 г. «…Основные вопросы рабочего движения при капитализме решаются силой, непосредственной борьбой пролетарских масс…» (И.В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд.10, М., 1937, стр.10) ЦИК РФ по итогам обработки 99 % протоколов огласил результаты выборов в Госдуму РФ: «Единая Россия» набирает 54,17%, КПРФ – 13,37%, ЛДПР – 13,18%, «Справедливая Россия» – 6,21%.

Больше ни одна из рвавшихся в Думу РФ партий не преодолела проходной 5-процентный барьер по партийным спискам («Коммунисты России» – 2,28%, «Яблоко» – 1,99%, Российская партия пенсионеров за справедливость – 1,74%, «Родина» – 1,49%, Партия роста – 1,28%, «Зеленые» – 0,76%, «Парнас» – 0,73%, «Патриоты России» – 0,59%, «Гражданская платформа» – 0,22%, «Гражданская сила» – 0,14%).

По одномандатным округам «Единая Россия» получает абсолютное большинство мандатов – 203, КПРФ – 7, «Справедливая Россия» – 7, ЛДПР – 5, «Родина» – 1 мандат, Гражданская платформа – 1. Также прошёл в Думу один самовыдвиженец.

Таким образом, правящая партия «Единая Россия» получает 343 депутатских кресла из 450. Для конституционного большинства, которое позволяет одной фракции принимать конституционные законы, было достаточно 300.

В новой Думе КПРФ имеет 42 мандата (9,34% мест), ЛДПР – 39 мандатов (8,67% мест), «Справедливая Россия» – 23 мандата (5,11% мест).

Либеральные партии не получили какой-нибудь серьёзной поддержки населения, пережившего ужасы рыночной терапии.

По итогам выборов можно считать, что выборами в новую Думу успешно завершалась очередная легитимизация буржуазного режима, созданного в результате разрушения Советского Союза.

Президент РФ Владимир Путин поспешил заявить, что граждане выбрали «стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которое опирается на партию «Единая Россия» в парламенте…».

Премьер-министр Дмитрий Медведев вторит президенту: «Полученные итоги голосования свидетельствуют о поддержке большинством россиян «Единой России»».

Так ли это?

Читать далее:

http://www.vkpb.ru Уважаемые товарищи!

Дорогие товарищи большевики, все, кто вместе с нами борется за возрождение социализма и нашей великой социалистической державы – СССР! Наши единомышленники и сподвижники за рубежом! Приближается 99-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!

Эта революция стала переломным моментом в развитии человеческой цивилизации, возвестила о переходе от общества эксплуатации человека человеком с баснословными богатствами очень узкого круга лиц – владельцев частной собственности на орудия и средства производства, на землю и её недра и – огромной массы подневольных рабов, продающих «хозяевам жизни» свой труд, своё здоровье за скудное полуголодное существование. Великий Октябрь возвестил о переходе к построению социализма, первой стадии коммунизма – общества высокой нравственности и справедливости, к чему всегда стремилось человечество.

Успешное строительство социализма в СССР доказало на практике возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране, где человек труда стал центральной фигурой в обществе. Конечно, противостояние социализма и мирового империализма было тяжелейшим. Но благодаря гению вождей Революции – В.И. Ленина и И.В. Сталина, великому энтузиазму народных масс, поднявшихся на строительство нового, свободного общества, некогда «лапотная» Россия стала центром объединения многих народов и народностей Евразии в единое, могучее, высокоразвитое социалистическое государство – СССР, которое поднялось до уровня сверхдержавы мира, разгромило немецкий фашизм, инициировало развал мировой колониальной системы, обусловило мирное сосуществование двух антагонистических общественно-политических систем в течение послевоенных более 70 лет, стало великим знаменем человечества в борьбе за мир и справедливость.

В силу нарушений социалистической законности в СССР после кончины И.В. Сталина, при мощной поддержке Запада пятой колонны, состоящей из бывших представителей правящего класса и их потомков, а также из перерожденцев в структурах партноменклатуры КПСС, покровительствовавших криминальному подпольному бизнесу (неокапитализму), удалось совершить буржуазную контрреволюцию 90-х годов, которая остановила движение советского народа к светлому коммунистическому будущему, разрушила СССР, лишила нас любимой Советской Родины. Мы ясно понимаем, что это – временное отступление от поступательного движения цивилизации.

Будущее, без сомнения, принадлежит социализму!

Для осуществления социалистической революции необходимо колоссальное превосходство революционных сил. Тогда, в октябре 1917-го года, большевиков поддерживало подавляющее большинство народа. Большевистская организация в период совершения Великой Октябрьской социалистической революции только в одном Петрограде насчитывала в своих рядах около 50 тысяч человек. «Какая силища у революции, − говорил Ленин, − Теперь самое главное – это управлять ею так, чтобы победить». Тогда, в 1917-ом, советская власть была установлена мирным путём в 79 российских городах из 97. Победа Революции была результатом подавляющего превосходства революционных сил.

8 ноября 1991 года на Учредительном съезде в Ленинграде в условиях антикоммунистической и антисталинской истерии «демократов»-«либералов», в условиях запрета коммунистической деятельности и развала КПСС нами была создана новая партия – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (ВКПБ), отстаивающая великие принципы и традиции легендарной сталинской ВКП(б), категорически отвергающая преступное наследие хрущёвско-брежневской КПСС. На этом съезде главными задачами партии было определено возрождение СССР, развитие социализма и построение коммунизма. На IV съезде ВКПБ 16 апреля 2005 года был провозглашён лозунг – «Работать на пользу революции!». Это означает прежде всего самую широкую пропаганду и агитацию в массах идей большевизма. Этот ленинский лозунг остаётся актуальным и по сей день.

Да здравствует новый грядущий Великий Октябрь!



ЦК ВКПБ





УКРАИНСКИЕ ФАШИСТЫ ПРОРВАЛИСЬ К ВЛАСТИ! 8 декабря 2013 года во второй половине дня в центре Киева был разрушен памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ. Трудящиеся Украины очень скоро разберутся, что нынешнему профашистскому правящему режиму, режиму крупного капитала, чужды интересы трудового народа Украины, что все они являются проводниками воли транснационального сионистского капитала, сдавая Украину на заклание Западу. Выход из кризиса у трудящихся Украины один – подниматься на борьбу за свержение власти капитала всех цветов и оттенков. Памятник Владимиру Ильичу Ленину непременно будет восстановлен! 8 декабря 2013 г., А. МАЕВСКИЙ, Секретарь ЦК ВКПБ, редактор «Рабоче-крестьянской правды»



РЫЦАРИ РЕВОЛЮЦИИ Дзержинский Феликс Эдмундович Юноше,обдумывающему житье,

решающему - сделать бы жизнь с кого,

скажу не задумываясь - "Делай ее

с товарища Дзержинского".



Владимир Маяковский.

Поэма "Хорошо". 1927 г.



* * * После Октябрьской революции 1917 года наибольшую угрозу для новой власти представляли боевые подпольные организации белогвардейских офицеров, саботаж старых царских чиновников, бандитизм, разгул анархии и пьяные погромы. В это же время все чаще стали выявляться и агрессивные действия так называемых «союзников»: был уже очевиден и внешний фронт. В записке Ф.Э.Дзержинскому 7 декабря 1917 года Председатель Совнаркома В.И.Ленин писал:

«…Буржуазия, помещики и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для подрыва революции […]. Доходит дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей. Нам необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками…»

Сама действительность того времени, сами факты жизни заставляли власть действовать. 20 декабря по инициативе Ленина была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия во главе с ее первым председателем Дзержинским, прошедшим суровую школу царских тюрем, каторги и острогов. Мало кому известно, что именно Дзержинский еще в те годы трижды вносил предложение в Совнарком об отмене смертной казни, или, как принято теперь выражаться, применения «высшей меры наказания». Но этот крайний метод борьбы остался незыблемым только потому, что контрреволюционные и уголовные элементы могли расценить эту отмену, как проявление слабости Советского государства.



В марте 1918 года после переезда правительства, в том числе и ВЧК, из Петрограда в Москву началось создание местных чрезвычайных комиссий в губерниях и уездах, а также в армии, на железных дорогах и пограничной полосе. До лета 1918 года ВЧК не применяла расстрелов по отношению к политическим противникам советской власти, вставшим на путь ее свержения. Широкое распространение получила тогда практика проведения профилактических бесед и официальных предостережений через средства массовой информации. Наибольшую опасность для Советской Республики представляли тогда подпольные боевые организации, финансово и морально подпитываемые резидентурами спецслужб стран Антанты, которые действовали под прикрытием дипломатических представительств. Для пресечения их подрывной деятельности в ВЧК разрабатывались специальные операции по проникновению в среду иностранных разведчиков-дипломатов. Распутывая паутину тайных подрывных действий, чекисты вышли тогда на главу дипмиссии Великобритании в Москве Брюса Локкарта и французского посла Нуланса, на разведчиков – англичанина Сиднея Рейли, американца Ксенофона Каламатиано, французского резидента Акриде Вертимона. В годы иностранной военной интервенции и Гражданской войны было раскрыто и ликвидировано более сотни заговоров, обезврежены тысячи шпионов, диверсантов, террористов и других врагов Советского государства.



По окончании Гражданской войны и в годы мирного социалистического строительства продолжали активно действовать зарубежные спецслужбы, которые направляли в нашу страну своих разведчиков, эмиссаров и террористов. Сотрудники органов госбезопасности давали им достойный отпор. Но чекисты являлись не только карающим мечом революции. Благородную заботу они проявили о беспризорных детях. Были приняты тогда срочные меры по их спасению. Комсомольцы-чекисты лезли в подвалы домов и на чердаки, проводили ночные облавы на вокзалах и улицах, вытаскивали чумазых и оборванных малышей и подростков из-под котлов, в которых плавили асфальт, и определяли их в детские приюты, интернаты и колонии, производя ежемесячные отчисления однодневного пайка хлеба в пользу голодающих детей. Одна и многочисленных, ныне замалчиваемых граней его деятельности - забота о детях-беспризорниках.

Любовь к детям проходит через всю его жизнь.

"Я люблю детей, — отмечал Дзержинский, — так, как никого другого. Когда встречаюсь с ними, то сразу исчезает мое плохое настроение. Я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как их люблю, и я думаю, что собственных детей я не мог бы любить больше, чем несобственных...".

9 октября 1905 года Дзержинский писал:

"Аскетизм, который выпал на мою долю, так мне чужд. Я хотел бы быть отцом и в душу маленького существа влить всё хорошее, что есть на свете, видеть, как под лучами моей любви к нему развился бы пышный цветок человеческой души".

После рождения сына любовь к нему переполнила душу, будто в нём сосредоточилась вся его жизнь. Такое отношение к детям во многом предопределило его решение в 1921 году возглавить Комиссию по улучшению жизни детей при ВЦИК.



20 декабря 1917 года Дзержинский назначается председателем только что созданной Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем(ВЧК). Кроме решения непосредственных задач защиты революционных завоеваний, Дзержинским закладываются те принципы и высокие моральные нормы, которые станут образцом для многих поколений чекистов.



Новому делу Ф.Э. Дзержинский отдавался с фанатизмом, считая, что ВЧК служит великим целям "во имя счастья миллионов рабочих и крестьян". Известны его изречения: "Чекистом может быть лишь человек с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем". Ф.Э. Дзержинский подавал личный пример бескорыстного служения революции: работал круглые сутки, спал в своем рабочем кабинете за ширмой; все его имущество составляли сапоги, старая гимнастерка с заплатанными локтями, шинель да солдатская котомка. Для него были характерны глубокая вера в свое дело, идеализм, личная скромность, поразительная тонкость. За это товарищи прозвали его "рыцарем революции.



Дзержинский наиболее известен нам, как председатель ВЧК, однако этим его деятельность не ограничивалась: партия ставила Феликса Эдмундовича на новые, важнейшие для молодой Советской республики, направления. 27 января 1921 Дзержинский назначен председателем Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК, которая провела большую работу по спасению миллионов беспризорников от голода и эпидемий. 4 апреля 1921 назначен наркомом путей сообщения, 2 февраля 1924 назначен председателем ВСНХ. Именно под руководством Дзержинского закладывается тот фундамент, на котором в будущем будет построена мощнейшая советская индустрия.



Дзержинский - один из тех людей, без которых Революция могла не победить. Созданная им и его коллегами ВЧК, стала карающим мечом Революции и позднее выросла в одну из наиболее эффективных спецслужб мира, которую боялись, ненавидили и уважали, в том числе самые злейшие враги нашей страны. Корни НКВД и КГБ уходят именно в Революцию, когда фактически с нуля Дзержинский создавал ВЧК. Но не только этим он вошел в историю. Помимо своей чекистской деятельности, Дзержинский стал пожалуй самым известным борцом с детской беспризорностью в истории нашей страны. great-country.ru/articles/sssr/sov/00051.html Камо (Семен Аршакович Тер-Петросян) Дзержинский Феликс Эдмундович (родился в 1877 г., умер в 1926 г.) — один из выдающихся деятелей большевистской партии, соратник Ленина и Сталина, руководитель ВЧК и талантливый организатор социалистического строительства. Вступил в революционное движение в 1896 г. Активная партийная работа Дзержинского в Польше прерывалась неоднократными арестами, тюрьмами, ссылками. Февральская революция освободила Дзержинского из заключения. На VI партийном съезде Дзержинский был избран в ЦК большевистской партии, бессменным членом которого был до самой смерти. В Октябрьские дни 1917 г. Дзержинский вместе со Сталиным, Свердловым вошел в состав Партийного центра по руководству восстанием. В борьбе за укрепление Советской власти Дзержинский проявил себя неустрашимым большевиком и талантливейшим организатором. 20 декабря 1917 г. по предложению Ленина Дзержинский был назначен председателем ВЧК, а затем руководителем ОГПУ. Одновременно Дзержинский был наркомом внутренних дел. На посту руководителя советской разведки он оставался до конца своей жизни. «Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской революции» (Сталин). С 1921 г. Дзержинский наряду с руководством советской разведкой был наркомом путей сообщения, с 1924 г. — председателем ВСНХ. Умер от разрыва сердца после пламенной речи на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в 1926 г., направленной против троцкистско-зиновьевских контрреволюционеров. Камо (партийный псевдоним Тер-Петросяна Симона Аршаковича) [15 (27).5.1882, Гори, — 14.7.1922, Тбилиси], отважный революционер-большевик, любимец Коммунистической партии и великого Ленина. Член Коммунистической партии с 1901. Родился в семье торговца. С 1901 распространял нелегальную литературу в Тбилиси, Баку, Батуми, Кутаиси, Гори и др. городах, был организатором подпольных типографий. В ноябре 1903 был арестован и в сентябре 1904 бежал из тюрьмы. В 1905 участвовал в организации боевых рабочих дружин. Во время вооруженных столкновения рабочих с войсками в декабре 1905 в Тбилиси возглавлял отряд рабочих боевиков, получил в бою с казаками 5 ранений. Был арестован и заключён в Метехский замок, подвергнут пыткам, но сумел бежать. В марте 1906 выехал в Петербург, где впервые встретился с В. И. Лениным. По его заданию выезжал за границу для закупки и транспортировки оружия в Россию. Чтобы обеспечить партию денежными средствами, в 1905—07 организовал ряд экспроприаций денег у царской казны. В ноябре 1907 был арестован в Берлине немецкой полицией; чтобы уклониться от суда и не быть выданным царскому правительству, симулировал сумасшествие. В конце 1909 был выдан рус. полиции, заключён в Метехский замок и предан военному суду. 15 августа 1911 бежал из тюремной больницы и уехал в Париж. По поручению Ленина наладил транспортировку в Россию партийной литературы. В 1912 вернулся в Россию, был арестован и приговорён к смертной казни, замененной по амнистии 1913 20 годами каторги, которую отбывал в Харьковской каторжной тюрьме. В марте 1917 был освобожден. В декабре 1917 по поручению С. Г. Шаумяна был направлен из Баку в Петроград с письмом к В. И. Ленину и 8 января 1918 привёз в Тбилиси письма Ленина и постановление СНК РСФСР о назначении Шаумяна временным чрезвычайным комиссаром Кавказа. Летом 1919 Ленин поручил К. организовать партизанский отряд для действий в тылу врага и писал в РВС Республики, что знает К. "... как человека совершенно исключительной преданности, отваги и энергии..." (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 51, с. 42). К. создал в 1919 партизанский отряд, действовавший под Курском и Орлом, а потом в тылу войск генерала Деникина на Южном фронте. К. через Астрахань на рыбачьей лодке по морю доставил в Баку оружие и деньги для подпольной партийной организации и партизан Северного Кавказа. В январе 1920 был арестован в Тбилиси меньшевистским правительством и выслан. В апреле 1920 участвовал в подготовке вооруженного восстания за власть Советов в Баку. В мае 1920 приехал в Москву, учился в Военной академии. В 1921 работал в системе Внешторга. С начала 1922 работал в Наркомфине Грузии. Погиб, попав под автомобиль. * * * Среди деятелей коммунистической партии и российского революционного движения своеобразное место занимает человек, широко известный под именем Камо. Максим Горький, впервые услышавший в 1905 году имя Камо и восторженные рассказы о его революционных подвигах, писал: "Мне тогда подумалось, что, если написать о Камо все, что я слышал, никто не поверит в реальное существование такого человека, и читатель примет образ Камо как выдумку беллетриста... Но, как нередко случается, оказалось, что действительность превышает "выдумку" своей сложностью и яркостью".

Камо - это партийная кличка большевика Семена Аршаковича Тер-Петросяна. В его личном деле значатся 6 арестов в России и других странах Европы, несколько отчаянно дерзких побегов из тюрем, в которых он в общей сложности провел около 9 лет, четыре года жесточайших пыток в полицейских застенках Берлина и Тифлиса, бесконечное число избиений, пять ранений, смертный приговор, осуждение на двадцать лет каторги и многое другое. Камо самоотверженно служил партии. Не зная устали, выполнял он поручения преимущественно конспиративно-технического и боевого характера, требовавшие глубокой партийности, неукротимого духа, отваги и хладнокровия, железной воли и непоколебимой стойкости.

Тихий и скромный в личной жизни, Камо совершал выдающиеся революционные подвиги, радовавшие друзей и приводившие в исступление царских сатрапов, Когда Камо попал в лапы полиции, в его защиту подняли голос выдающиеся деятели мирового социалистического движения - Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Дмитрий Благоев.

Со дня смерти Камо прошло более 90 лет. Однако собраны и изучены далеко не все интереснейшие материалы о нем и его соратниках, опубликованные в разные годы в газетах Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Швеции, Болгарии и других стран Европы, и документы, хранящиеся в полицейских архивах разных стран. Еще не создано научной биографии Камо, этого изумительного революционера-большевика, любимца партии и великого Ленина. Лит.: Горький М., Камо, Собр. соч., т. 17, М., 1952; Бибинеишвили В. Е., Камо, М., 1934; Арутюнян А., Камо, Ер., 1957; Шаумян Л., Камо, [М., 1959]. Л. С. Шаумян.

Шаумян Степан Георгиевич Шаумян Степан Георгиевич (родился в 1878 г., убит в 1918 г.) — выдающийся большевик (в партии с 1901 г.), ближайший соратник товарища Сталина по революционной работе в Баку в 1907—1911 гг. Руководитель большевиков Закавказья в период первой мировой империалистической войны и февральской революции.

После февральской революции 1917 г. Шаумян — председатель Бакинского совета. В октябре-декабре — председатель Бакинского исполнительного комитета. На VI съезде партии большевиков избран членом ЦК. В декабре 1917 г. назначен временным чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. С марта 1918 г. — председатель Бакинского совета народных комиссаров и комиссар по иностранным делам.

Вместе с другими бакинскими комиссарами расстрелян английскими захватчиками с помощью эсеров и меньшевиков 20 сентября 1918 г. Шаумян Степан Георгиевич (родился в 1878 г., убит в 1918 г.) — выдающийся большевик (в партии с 1901 г.), ближайший соратник товарища Сталина по революционной работе в Баку в 1907—1911 гг. Руководитель большевиков Закавказья в период первой мировой империалистической войны и февральской революции.После февральской революции 1917 г. Шаумян — председатель Бакинского совета. В октябре-декабре — председатель Бакинского исполнительного комитета. На VI съезде партии большевиков избран членом ЦК. В декабре 1917 г. назначен временным чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. С марта 1918 г. — председатель Бакинского совета народных комиссаров и комиссар по иностранным делам.Вместе с другими бакинскими комиссарами расстрелян английскими захватчиками с помощью эсеров и меньшевиков 20 сентября 1918 г. * * * С. Шаумян родился 1 (13) октября 1873 г. в г. Тифлисе. С юношеских лет вступил на путь революционной борьбы. В 1899 г. организовал первый в Армении марксистский кружок в с. Джалал-оглы (ныне г. Степанаван). Этот кружок сыграл большую роль в распространении марксизма среди трудящихся, способствовал развитию революционного движения в Армении.

В 1902 г. вместе с Б. Кнунянцем и А. Зурабяном и другими основал «Союз армянских социал-демократов», издавший первую армянскую нелегальную марксистскую газету «Пролетариат». В декабре 1917 г. Совет Народных Комиссаров, руководимый Лениным, назначил С. Г. Шаумяна Временным Чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. В апреле 1918 г. был организован Бакинский Совнарком во главе с С. Шаумяном, который приступил к осуществлению важнейших социалистических мероприятий. Оценивая деятельность Шаумяна в этот период, В. И. Ленин писал: «Дорогой товарищ Шаумян. Мы в восторге от Вашей твердой и решительной политики».

Но под натиском превосходящих сил контрреволюции, английских и германо-турецких интервентов Советская власть в Баку пала. 20 сентября 1918 г. С. Шаумян и 25 его соратников были расстреляны английскими интервентами и их эсеровскими наймитами.







С. Шаумян родился 1 (13) октября 1873 г. в г. Тифлисе. С юношеских лет вступил на путь революционной борьбы. В 1899 г. организовал первый в Армении марксистский кружок в с. Джалал-оглы (ныне г. Степанаван). Этот кружок сыграл большую роль в распространении марксизма среди трудящихся, способствовал развитию революционного движения в Армении.В 1902 г. вместе с Б. Кнунянцем и А. Зурабяном и другими основал «Союз армянских социал-демократов», издавший первую армянскую нелегальную марксистскую газету «Пролетариат». В декабре 1917 г. Совет Народных Комиссаров, руководимый Лениным, назначил С. Г. Шаумяна Временным Чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. В апреле 1918 г. был организован Бакинский Совнарком во главе с С. Шаумяном, который приступил к осуществлению важнейших социалистических мероприятий. Оценивая деятельность Шаумяна в этот период, В. И. Ленин писал: «Дорогой товарищ Шаумян. Мы в восторге от Вашей твердой и решительной политики».Но под натиском превосходящих сил контрреволюции, английских и германо-турецких интервентов Советская власть в Баку пала. 20 сентября 1918 г. С. Шаумян и 25 его соратников были расстреляны английскими интервентами и их эсеровскими наймитами. На площади Шаумяна в Ереване возвышается величественный памятник. На фоне семи пилонов из темно-серого базальта стоит статуя С. Шаумяна из красноватого гранита. Шаумян изображен во весь рост со скрещенными на груди руками. Во всей его позе чувствуется бесстрашие и мужество, презрение к смерти, сознание правоты своего дела.

Авторы памятника: скульптор А. Меркуров, архитектор И. Жолтовский. На площади Шаумяна в Ереване возвышается величественный памятник. На фоне семи пилонов из темно-серого базальта стоит статуя С. Шаумяна из красноватого гранита. Шаумян изображен во весь рост со скрещенными на груди руками. Во всей его позе чувствуется бесстрашие и мужество, презрение к смерти, сознание правоты своего дела.Авторы памятника: скульптор А. Меркуров, архитектор И. Жолтовский. * * * «Вся недолгая, но яркая, наполненная глубоким содержанием жизнь профессионального революционера, многогранная партийная и государственная деятельность Степана Георгиевича Шаумяна — символ беззаветной борьбы за свободу и счастье трудового народа, за торжество идеалов коммунизма. Степана Шаумяна отличали ясный ум, глубина анализа, удивительная способность проникать в самую суть явлений, видеть всю их диалектическую закономерность. Идейная непоколебимость, большевистская принципиальность, беспредельная преданность рабочему классу, бескомпромиссность к врагам революции – таков сплав героического характера Степана Шаумяна».

(Из выступления Гейдара Алиева на посвященном 100-летию со дня рождения С.Шаумяна торжественном заседании 11 октября 1978 года).



Лит.: Акопян.Г.С. «Степан Шаумян. Жизнь и деятельность». М. 1973 г.



http://www.atb.am/ru/armenia/sights/monuments/StepanShahumyan/ «Вся недолгая, но яркая, наполненная глубоким содержанием жизнь профессионального революционера, многогранная партийная и государственная деятельность Степана Георгиевича Шаумяна — символ беззаветной борьбы за свободу и счастье трудового народа, за торжество идеалов коммунизма. Степана Шаумяна отличали ясный ум, глубина анализа, удивительная способность проникать в самую суть явлений, видеть всю их диалектическую закономерность. Идейная непоколебимость, большевистская принципиальность, беспредельная преданность рабочему классу, бескомпромиссность к врагам революции – таков сплав героического характера Степана Шаумяна».(Из выступления Гейдара Алиева на посвященном 100-летию со дня рождения С.Шаумяна торжественном заседании 11 октября 1978 года).Лит.: Акопян.Г.С. «Степан Шаумян. Жизнь и деятельность». М. 1973 г.

Атарбеков Георгий Александрович Атарбеков (настоящая фамилия Атарбекян) Георгий Александрович [2(14).12.1892, Эчмиадзин, ‒ 22.3.1925], советский государственный и партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1908.

Родился в мещанской семье. В 1910‒11 учился в Московском университете. В 1917 вёл партийную работу среди солдат в Александрополе (ныне Ленинакан), член Сухумского подпольного комитета партии. В 1918 заместитель председателя Северо-Кавказской ЧК, начальник Особого отдела Каспийско-Кавказского фронта.

В 1919 председатель ЧК в Астрахани, затем начальник Особого отдела и председатель трибунала на Южном фронте.

В 1920 начальник Особого отдела 9-й армии уполномоченный ВЧК по Кубано-Черноморской области, уполномоченный ВЧК в Баку. С 1921 председатель Ревкома северных районов Армении, нарком почт и телеграфа Закавказья, заместитель наркома РКИ и член Президиума Закавказской партийной контрольной комиссии. Погиб при авиационной катастрофе в Тбилиси.



Лит.: Галустян О., Г. А. Атарбеков, «Пролетарская революция», 1925, № 6. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.



* * * Атарбеков (настоящая фамилия Атарбекян) Георгий Александрович [2(14).12.1892, Эчмиадзин, ‒ 22.3.1925], советский государственный и партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1908.Родился в мещанской семье. В 1910‒11 учился в Московском университете. В 1917 вёл партийную работу среди солдат в Александрополе (ныне Ленинакан), член Сухумского подпольного комитета партии. В 1918 заместитель председателя Северо-Кавказской ЧК, начальник Особого отдела Каспийско-Кавказского фронта.В 1919 председатель ЧК в Астрахани, затем начальник Особого отдела и председатель трибунала на Южном фронте.В 1920 начальник Особого отдела 9-й армии уполномоченный ВЧК по Кубано-Черноморской области, уполномоченный ВЧК в Баку. С 1921 председатель Ревкома северных районов Армении, нарком почт и телеграфа Закавказья, заместитель наркома РКИ и член Президиума Закавказской партийной контрольной комиссии. Погиб при авиационной катастрофе в Тбилиси.Лит.: Галустян О., Г. А. Атарбеков, «Пролетарская революция», 1925, № 6. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. Атарбеков был боец, ударник. Он был насквозь порывистой натурой, - пламенел, рвался вперед, особенно в наиболее острые моменты. Рабочему классу, революции и партии нужны и тот и другой тип, нужны все темпераменты, ибо для всякого найдется свое место, своя работа, своя роль. Атарбеков выполнял в тяжкие часы тяжкую работу по непосредственной расправе с врагами рабочего класса. И он ее выполнил геройски, т.-е. беспощадно. Тут уже упоминалось, что белогвардейщина изображала Атарбекова отродьем человеческим, зверем. Одно время имя Атарбекова переходило по всей белой печати, как имя, олицетворяющее все "зверство" большевизма.

Хотя мы сейчас и не вынуждены больше, к счастью, вести такую беспощадную расправу, какую вели в первые годы, - ибо мы стали гораздо крепче; хотя мы сейчас и находимся в дипломатических сношениях с буржуазными государствами, принимаем послов, отправляем послов, и буржуазные дипломаты, и буржуазные политики как бы склонны милостиво закрывать глаза на наше вчерашнее прошлое, - они, дескать, не замечают, или не помнят, что мы пришли к власти путем суровой расправы с буржуазией (а наша заграничная эмиграция повседневно напоминает им об этом), - несмотря на все это, мы не только не "стыдимся" нашего вчерашнего дня, нет, мы гордимся тем, что рабочий класс сумел выдвинуть своих Атарбековых, которые обеспечили победу революции.

За последние годы Атарбеков отдавал свою энергию административно-хозяйственной работе, как руководитель почтово-телеграфного дела в Закавказье. Остро-отточенным кавказским кинжалом можно резать хлеб, - так и Атарбеков, пламенный ударник, выполнял с успехом мирную культурную работу. Л. Троцкий. Памяти Мясникова, Могилевского и Атарбекова

(Речь на траурном заседании в Сухуми 23 марта 1925 г.)

"Правда" N 73, 31 марта 1925 г.

http://magister.msk.ru/library/trotsky/trotm213.htm



«Я помню его в 1918 году на Северном Кавказе накануне контрреволюционного заговора. Рука Атарбекова обезглавила этот заговор».



Г.К. («Серго») Орджоникидзе



«Этот человек, отличавшийся безграничной смелостью и отвагой, хладнокровием и непоколебимой решительностью, железным характером стоял во главе чрезвычайных комиссий в различных районах Северного Кавказа в гражданскую войну, являясь для всех контрреволюционеров страшной грозой, наводящей на них страх…».



А.И. Микоян Серго Орджоникидзе

Крупнейший деятель большевистской партии, выдающийся руководитель социалистического строительства, пламенный, бесстрашный большевик, верный соратник Ленина и Сталина.

(краткая биография)







ОТЕЧЕСТВО В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ!



Современная Россия. Прогнозы и оценки.

(перевод на русский - Otto Schmidt)



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